كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدتين تتصدران السباق الرئاسى فى الانتخابات الليتوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الليتوانيون التصويت في انتخابات رئاسية متنازع عليها بشدة يوم الأحد لخلافة "داليا جريبوسكايت" المنتهية ولايتها، المعروفة بـ"المرأة الحديدية" في البلطيق والتي كانت واحدة من أكثر منتقدي روسيا صراحة في الاتحاد الأوروبي.

وتتمتع جريبوسكايت، بشعبية كبيرة، غير مؤهلة للترشح بعد فترتين، لكن المرشحين الثلاثة الأوائل الذين يتنافسون على استبدالها تعهدوا بالحفاظ على موقف متشدد ضد فيلنيوس السوفيتي السابق بالإضافة إلى الإنفاق العسكري الضخم.

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وبعد خمس سنوات من ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا والتي أثارت مخاوف من مزيد من العدوان الروسي في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، سيطر غضب الناخبين على الحملة الانتخابية في ليتوانيا بسبب عدم المساواة الاقتصادية والفساد.

ويقود السباق بشكل مشترك كل من إنجريدا سيمونيتي، 44 عامًا ، وهي وزيرة مالية سابقة في حكومة يمين الوسط، وجيتاناس نوسيدا، 54 عامًا، وهو كبير الاقتصاديين السابقين في أحد البنوك الكبرى، وتتكفيء كل منهما فى الفرص بنسبة 22٪ لكل منهما، وفقاً لاستطلاعات الرأى الأخيرة.

ويحتل المركز الثالث رئيس الوزراء ساوليوس سكفرنيلس، 48 عامًا، وهو قائد سابق للشرطة ينتمي إلى اتحاد المزارعين والخضر، وهو الشريك الأول في الائتلاف الحاكم، في المرتبة الثالثة مع 17٪ من تأييد الناخبين.