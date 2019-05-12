كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران لـ "ترامب": لن يتصل بك أحد من طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أحدا لن يتصل به من طهران مهما حاول تمرير رقم هاتفه أو فرض عقوباته.

وأعرب حشمت الله فلاحت بيشة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عن اعتقاده بأن أمريكا لن تدخل في حرب مع إيران تدرك بأنها ستخرج منها خاسرة.

وأكد لوكالة أنبار فارس الرسمية اليوم الأحد، أن "لا أحد في إيران سيتصل هاتفيا بترامب مهما حاول".

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وفي مؤتمره الصحفي الأخير في البيت الأبيض، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقع المستعد لجني ثمار انسحابه من الملف النووي الإيراني وعقوباته القصوى على طهران، وقال: "ما ينبغي لهم (الإيرانيين) فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس. بوسعنا التوصل إلى اتفاق... اتفاق عادل. كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أسلحة نووية. وهذا ليس بالطلب الكبير. وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل".

وقال: "يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم". وجدد على غير عادته إبداء استعداده لـ"مساعدة" طهران وإزالة العقوبات، وقال: "أريدهم أن يكونوا أقوياء ورائعين، وأن يكون اقتصادهم رائعاً... يمكننا التوصل إلى اتفاق عادل".