كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كردستان العراق يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت هيئة رئاسة برلمان كردستان العراق، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لمنصب رئيس إقليم كردستان.
وصادق برلمان كردستان الأسبوع الماضي، على تفعيل قانون رئاسة إقليم كردستان بتصويت 89 نائبا.
وبحسب قانون رئاسة الإقليم فإنه يجب أن تتوفر عدة شروط لمن يرشح نفسه للمنصب أهمها أن لا يقل عمره عن 40 عاما، وأن يكون من مواطني وساكني إقليم كردستان، متمتعا بجميع حقوقه السياسية والمدنية.