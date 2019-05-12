كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلى يحذر من هجوم إيرانى فى حالة تصاعد المواجهة مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير بالحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، من احتمال وقوع هجمات إيرانية مباشرة أو بالوكالة على إسرائيل في حالة تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن.

وزادت الولايات المتحدة من الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، حيث حث الرئيس دونالد ترامب زعمائه يوم الخميس على التحدث إليه بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقوله إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة مسلحة.

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وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تدعم موقف ترامب الصعب ضد عدوها اللدود، متحفظًا إلى حد كبير بشأن التوترات المتصاعدة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، في خضم هذا الصمت، إن "الأمور تزداد حرارة في الخليج".

وقال بينيت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" :"إذا كان هناك نوع من الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، بين إيران وجيرانها، فأنا لا أستبعد أن يقوموا بتنشيط جماعتى "حزب الله" و"الجهاد الإسلامي" من غزة، أو حتى أنهم سيحاولون إطلاق الصواريخ من إيران على دولة إسرائيل".