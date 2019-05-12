كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون بدأوا "حربا نفسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل متحدث باسم البرلمان عن قائد الحرس الثورى الإيرانى قوله فى جلسة برلمانية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة بدأت حربا نفسية فى المنطقة.

وأرسل الجيش الأمريكى قوات شملت حاملة طائرات ومقاتلات بى - 52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأمريكية هناك.

وتحل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن محل حاملة طائرات أخرى خرجت من منطقة الخليج الشهر الماضى.

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وقال بهروز نعمتى، المتحدث باسم رئاسة البرلمان ملخصا تصريحات قائد الحرس الثورى وفقا لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيرانى) "بالنظر إلى الوضع القائم في المنطقة، قدم القائد سلامى تحليلا يفيد بأن الأمريكيين بدأوا حربا نفسية لأن ذهاب وإياب جيشهم مسألة طبيعية".

وعُين الميجر جنرال حسين سلامي قائدا للحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.