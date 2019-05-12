كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 مدنيين و4 مسلحين في الهجوم الإرهابي على فندق بلوشستان بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد شرطة إقليمي باكستاني، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى في هجوم على فندق سياحي فخم قد ارتفع إلى خمسة أشخاص، وأربعة مسلحين قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وحسب ما جاء بشبكة "العربية"، قال وزير الداخلية في بلوشستان، ضياء الله لانغوف، إنه تم إجلاء معظم الضيوف من فندق بيرل كونتيننتال الخمس نجوم، الذي كانت تحلق حوله المروحيات أثناء القتال.

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ومن جانبها، قالت الشرطة، إنه بالإضافة إلى الحارس الذي قُتل على يد المهاجمين، أُصيب شخصان آخران على الأقل، لكن لم يكن هناك إجمالي عدد الضحايا.

وأكد الجيش، أن ثلاثة مسلحين على الأقل قتلوا حارسًا عند مدخل الفندق عندما دخلوا. وقال الجيش، في بيان، إن قوات الأمن أغلقت المنطقة وحاصرت المهاجمين في سلم يؤدي إلى الطابق العلوي.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو مجموعة تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي في أفقر مقاطعة في باكستان، مسؤوليته، وقال، في بيان، إن الهجوم كان يستهدف "المستثمرين الصينيين وغيرهم من الأجانب".