كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاكل "بوينج" تدفع شركة طيران إيطاليا لشراء إيرباص إيه 330 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال روسين ديميتروف، المدير التنفيذي للعمليات في شركة طيران إيطاليا، لموقع "Aviation Analyst"، إن شركة طيران إيطاليا أجلت خطط لشراء طائرات بوينج 787 لصالح إيرباص إيه 330.

وأضاف "ديميتروف": "نظرًا للتأخير في تسليم طائرات بوينج 787 دريملاينر، فقد قررنا توسيع الأسطول باستخدام طائرات إيرباص إيه 330 بدلًا من ذلك. سنضيف المزيد من طائرات إيرباص إيه 330 هذا العام والعام القادم أيضًا".

وأوضح، أن الهدف هو تعزيز "النمو الديناميكي المستمر لشركة طيران إيطاليا وتوفير أقصى قدر من التكاتف مع المتطلبات التشغيلية لشركة الطيران... ودعم خطط النمو الخاصة بنا للعمليات بعيدة المدى والتوافق مع أسطولنا الجديد الحالي".

في الوقت نفسه، أشار "ديميتروف"، إلى أن شركته "تتطلع إلى تسلم طائرات بوينج 787 عندما تكون متاحة ووفقًا لمتطلبات أعمالنا".