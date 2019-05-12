كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان: لا بأس في تنظيم الحج إلى الضريح البوسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أنه يمكن تنظيم رحلات الحج إلى مزار بوسني، ورد أن السيدة العذراء قد ظهرت فيه، لكن الفاتيكان يشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت الظواهر في ميدوغوريه حقيقية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، اليساندرو جيسوتي، اليوم الأحد: "يجب توخي الحذر لتجنب تفسير هذه الحجج على أنها تصديق للرؤى التي قال ستة شبان إنهم عاشوها هناك عام 1981".

وفي سياقٍ متصل، قال الفاتيكان، إن هذه الأحداث لا تزال بحاجة إلى دراسة من قبل الكنيسة.

توافد ملايين الكاثوليك إلى الموقع. ولكن على الرغم من سنوات الدراسة، لم يعلن الفاتيكان أبدًا عن الرؤى باعتبارها أصلية، على عكس ظاهرة رؤى مريم في مدينة فاطمة بالبرتغال، أو مدينة لورد بفرنسا، واثنين من وجهات الحج شعبية أخرى.