كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن القومي: أمريكا لا تملك القدرة للدخول في حرب مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيراني حشمت الله فلاحت، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة للدخول في حرب مع إيران، مشددا على أن الجزء الأكبر من مشاكل إيران الاقتصادية ناتج عن قصر نظرتها لهذه المشاكل، وليس بسبب العقوبات الاقتصادية.

وقال فلاحت بيشة، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إن "الحرب لن تقع لأن ما يقوم به الأمريكيون ليس حربا، ولأن الأمريكيون يعلمون جيدا أنهم لا يمتلكون القدرة على الدخول في حرب معنا".

وأضاف: "إيران لديها القدرة على وضع أهدافها التي تبعد 2000 كيلو متر ضمن سياستها الدفاعية، وفي حال حاولت السفن الأمريكية القيام بأي عمل فهي تبعد عنا خمسمئة كيلو متر كحد أقصى".

وحول المشكلات الاقتصادية، قال بيشة إن "القسم الأكبر من مشاكلنا الاقتصادية هي ليست بسبب العقوبات وإنما هي ناشئة من قصر نظرتنا تجاه المشاكل الاقتصادية وعدم سعينا لحل هذه المشاكل".

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وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

وتم إبلاغ القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.