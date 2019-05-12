كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا: شاهدت فيديو الهجوم على المسجدين دون قصد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها شاهدت "دون قصد" فيديو الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش، أين قتل 51 شخصاً، والذي بُث مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، قالت أرديرن: "استخدم وأدير حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل كل الناس. أدركت أن انتشار الفيديو عن الهجوم كان ضخماً، لأني أنا نفسي شاهدته، دون قصد".

وأكدت أن الكثيرين شاهدوا المقطع لأنه "عرض بشكل أتوماتيكي"، نتيجةً لإعدادات حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وأغلبهم لم يعلم في البداية ماذا كان يحدث.

وتساءلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، في مقالها الذي نقلته أيضاً صحيفة نيوزيلند هيرالد: "كيف يمكن لشيء بهذه البشاعة أن ينتشر بهذا الشكل؟".

Advertisements

ومن المقرر أن تسافر أرديرن، في الأسبوع المقبل لباريس لتترأس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعاً دولياً لمكافحة الإرهاب على المنصات الإلكترونية، وسيبحث زعماء دوليون وممثلون عن مواقع التواصل الاجتماعي سبل التوصل لالتزام، لتجنب نشر محتويات إرهابية، وضمان إزالتها بشكل سريع.

ويواجه الأسترالي برينتون تارانت، حزمة من تهم القتل والشروع في القتل، بعدما فتح النيران على عشرات المسلمين بمسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس الماضي.

وصور المهاجم ذلك وبثه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأزالت شبكات مثل فيس بوك، ويوتيوب مئات الآلاف المقاطع المصورة للاعتداء.

وأشارت أردرين، إلى أن "هذا الهجوم كان جزءاً من توجه جديد بشع يبدو أنه ينتشر في كافة أنحاء العالم، كان مصمماً لنشره على الإنترنت".