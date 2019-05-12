كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول أفغاني: مسلحون يقتلون ضابط مخابرات إقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول أفغاني، أن مسلحين مجهولين قتلوا نائب مدير المخابرات في مقاطعة باجلان الشمالية.

وقال المسؤول الإقليمي، الذي لم يكشف عن هويته، إن عبد الغفور محمود قد أُصيب بالرصاص، اليوم الأحد، أثناء سفره إلى العاصمة كابول، وأُصيب عميل استخبارات آخر.

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وأضاف، أن الهجوم وقع على مشارف عاصمة مقاطعة باجلان، بولي خومري، ولا يزال التحقيق جاريًا.

وأشار المسؤول، إلى إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أحد المسلحين أو أكثر نفذ الهجوم قبل أن يفر من المكان.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن إطلاق النار، لكن المسؤولين الإقليميين ألقوا باللوم على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في المقاطعة واستهدفوا مرارًا المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن الأفغانية.