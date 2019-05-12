كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط طائرة ركاب في ميانمار بشكل اضطراري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة امبراير ERJ-190LR، التابعة لشركة الطيران الوطنية في ميانمار، بشكل اضطراري في مطار ماندالاي الدولي.

تم تصوير الحادث الذي وقع يوم الأحد 12 مايو من قبل أحد الشهود.

ووفقًا للبيانات الأولية، بحسب موقع Aviation Safety Network، أبلغ طاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية من يانغون برج المراقبة بالمشاكل المتعلقة بمعدات الهبوط الأمامية.

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ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة على عجلتين، بعد بضع ثوانٍ سقطت إلى الأمام. خففت امبراير السرعة، وتوقفت.

لحسن الحظ، لم يصب أي من الأشخاص الـ 89 الذين كانوا على متنها.