مراكش.. ثلاث سنوات سجنا لسائق “طاكسي” نشر فيديو ذبح السائحتين

تزامنا مع انطلاق محاكمة المعتقلين على خلفية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش” ضواحي مراكش في شهر دجنبر الماضي، وسط تتبع وطني ودولي كبير لتفاصيل المحاكمة، قضت غرفة الإرهاب باستئنافية سلا بالسجن والغرامة في حق أربعيني، بتهمة نشر فيديو مقتل السائحتين.

الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم الخميس الماضي، يقضي بسجن سائق سيارة الأجرة بمراكش، لثلاث سنوات نافذة، وغرامة مليون سنتيم، بعدما أقر بنشره لفيديو جريمة قتل السائحتين في مجموعة على تطبيق “الواتساب”.

وهزت جريمة مقتل الستئحتين في شهر دجنبر الماضي الرأي العام الوطني والدولي، قبل أن تعلن السلطات عن اعتقال أكثر من عشرين شخص على خلفية القضية، والذين انطلق مسلسل محاكمتهم بداية شهر ماي الجاري، وسط ترقب للجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل.