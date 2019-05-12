مدرب باريس سان جرمان: ” نايمار غير مؤهل لحمل شارة العمادة”

يعتبر الألماني توماس توخيل، مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، أن نجمه البرازيلي، نايمار جونيور، غير مؤهل بعد لكي يصبح قائدا في الفريق، ويتسلم شارة العمادة، مشددا على أن الثنائي البرازيلي تياغو سيلفا، وماركينيوس، يعتبران هما قائدا الفريق.

وفي تصريح نقلته صحيفة ” كانال بلوس” الفرنسية، أمس السبت، قال توخيل إن ” نايمار يعتبر هو قائدنا الفني والمهاري، ولكنه ليس هو قائد الفريق، مازال غير مؤهل لذلك، لدينا قائدين اثنين، هما سيلفا وماركينيوش، أنا لا أفهم لماذا يتم الحديث عن هذا الموضوع دائما”.

ويعتبر نايمار، هو نجم باريس سان جرمان الأول، غير أن بعض تصرفاته بالملعب، بالإضافة إلى تواجد لاعبين يتمتعون بالخبرة، كما هو حال تياغو سيلفا وماركينيوس، جعل الفريق يبتعد عن شارة العمادة.