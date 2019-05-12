مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد إخلائه من المعتكفين ليلا، اقتحم 38 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الاقتحامات بعد إبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعتكفين فيه بالقوّة، وأجبرتهم على الخروج منه، الليلة الماضية.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" أن مواجهات اندلعت، الليلة الماضية، بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال، التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.

وذكرت مصادر صحافية، الليلة الماضية، أن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

Advertisements

وأوضح شهود أن قوات الاحتلال حظرت على 50 معتكفا التواجد داخل المصلى القبلي والمرواني.

ورجح معتكفون أن خطوة الاحتلال هدفها إخلاء باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين صباح الأحد، وهو ما تم فعلًا.

وأدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، أمس السبت، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.

يذكر أن اقتحامات المستوطنين تمتد خمسة أيام في الأسبوع، تبدأ من صباح الأحد وحتى الخميس، وعلى فترتين؛ صباحية حتى قبل موعد صلاة الظهر، وبعد الصلاة لمدة ساعة، وعادة ما يسبقها اقتحام لقوات الاحتلال لتمشيط "مسار" اقتحامات المستوطنين داخل المسجد المبارك، ومن ثم حراستهم حتى يغادروا الأقصى من جهة باب السلسلة.