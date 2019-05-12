اعتقال شابين أطلقا الرصاص على 3 أشخاص في قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّمت الشرطة، أول من أمس، الجمعة، لائحة اتهام ضدّ شابيّن من مدينة الطيرة اعتقلا بشبهة النار على 3 شبان في مدينة قلنسوة، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

ويبلغ الشابان من العمر 21 و24 عامًا، ومدّد اعتقالهما منذ تاريخ جريمة إطلاق النار، في الرابع والعشرين من نيسان الماضي، المرّة تلو الأخرى، إلى أن طلبت الشرطة، يوم الجمعة الماضي، تمديد اعتقالهما حتى انتهاء المسار القضائي.

ويُظهر شريط فيديو من كاميرات مراقبة مكان الجريمة، إطلاق أحد المشتبهين النار من خارج السيارة وهو يسير إلى جانبها، تجاه 3 شبان يقفون في المكان، قبل أن يلوذا بالفرار لاحقًا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشابين بعد ساعات من إطلاقهما النار، في 24.04.2019، وإنها حدّدت مكان تخبئة السلاح داخل منزل في الطيرة، كان المشتبهان بالقرب منها ومعهما السيارة التي أطلقا النار منها.

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وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإنه اتضح من خلال التحقيقات أن الشابين كانوا على معرفة سابقة بالشخص الذي أطلقوا عليه النار، وإنهما على خلاف معه.

وقام المشتبهان، فجر الرابع والعشرين من نيسان، بالوصول إلى بيت في قلنسوة، تواجد فيه الشخص الذي تعرّض لإطلاق النار واثنان من أصدقائه.

وأطلق أحد المشتبهين النار باستخدام رشّاش من نوع "كارلو"، من داخل السيارة، بينما تولّى المشتبه الآخر قيادتها، وهما مقنّعان.

وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشابيّن أطلقا عشرين رصاصة تجاه المشتكي وصديقيه.

وقام مطلقا النار بتخبئة السلاح في ساحة داخل المنزل بالطيرة.