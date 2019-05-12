جريمة حرق عائلة دوابشة: صفقة ادعاء مع إرهابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية أن تعرض على المحكمة اليوم، الأحد، صفقة ادعاء مع فتى قاصر يهودي مشتبه بالمشاركة في العملية الإرهابية، التي أسفرت عن ثلاثة من عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية.

وتقضي صفقة الادعاء بأن يعترف الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، لكن تم شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية الإرهابية.

واتفق محامو الفتى والنيابة على أن يقضي الفتى خمس سنوات في السجن، رغم وحشية الجريمة، التي تم خلالها إحراق منزل عائلة دوابشة واستشها الوالد سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي، وإصابة طفلهما الآخر أحمد بجروح خطيرة.

وستواصل المحكمة النظر في مخالفة عضوية الفتى في تنظيم إرهابي، لم يتم الاتفاق بشأنها في إطار صفقة الادعاء.