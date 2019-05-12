انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إقراره بالتهم.. خطوة جديدة لأسرة "البشير" للدفاع عنه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 12:52 مساءً - كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير، أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، عن مصدر من أسرة البشير قوله إن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية، إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي.

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وباشرت النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير، بحسب وسائل إعلام سودانية حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وقالت إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي، في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.

وسبق أن أجرت النيابة العامة عملية تفتيش لمنزل الرئيس السابق، أسفرت عن وجود سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقاً معه بتهمة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.