شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير شاحنة وآلية حوثية شمال قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

دمرت القوات الشرعية، شاحنة حوثية محملة بذخائر سلاح ثقيل، وعربة تابعة لهم، في قعطبة التابعة لمحافظة الضالع. وأوضحت مصادر أن القوات المشتركة وبإسناد الحزام الأمني والمقاومة دمرت فجر اليوم شاحنة محلمة بدخائر سلاح ثقيل شمال قعطبة، وتم استهدافها بصاروخ حراري بين المعزوب وقعطبة. وبحسب المصادر، أدى الاستهداف لاحراق الشاحنة وانفجار كل ما فيها من ذخائرة تابعة للمليشيا. وبينت المصادر، انه تم تدمير طقم تابع للمليشيات ومصرع كل من علية بالدائري التابع لقعطبة.

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