مصرع 15 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:26 مساءً, 12 مايو 2019 م المناطق - الرياض قتل 15 مسلحًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إثر مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

واندلعت المواجهات عقب محاولة تسلل لعناصر من المليشيا، المدعومة من إيران، باتجاه مواقع محررة في جبهة حام بمديرية المتون، غير أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، وَفْقا لموقع /سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

كما قصف الجيش اليمني عدة مواقع للمليشيات الحوثية وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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