بعد شغور المنصب لعام ونصف.. برلمان كردستان يفتح باب الترشح لرئاسة الإقليم

قررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان شمال العراق، الأحد، فتح الترشيحات لمنصب رئيس الإقليم من اليوم حتى الأربعاء المقبل، بعد أن ظل المنصب شاغرا طوال عام ونصف العام.



وكان برلمان كردستان قد صادق الأسبوع الماضي على تفعيل قانون رئاسة الإقليم بتصويت 89 نائبا، طبقا لقناة السومرية نيوز العراقية.

وبحسب قانون رئاسة الإقليم فإنه يجب توافر شروط لمن يرشح نفسه للمنصب وهي ألا يقل عمره عن 40 عاما، وأن يكون من مواطني وسكنة إقليم كردستان، متمتعا بكافة حقوقه السياسية والمدنية.

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وكان انتخاب رئيس الإقليم يجري في السابق عن طريق الاقتراع المباشر، إلا أن البرلمان يسعى لانتخاب الرئيس من قبل النواب، فيما يتعين أن يحصل الرئيس المنتخب على 50 صوتا من أعضاء البرلمان للظفر بالمنصب.

وكان الحزب الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية، قد أعلن عن ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نيجيرفان بارزاني لهذا المنصب.

ومنصب رئاسة إقليم كردستان شاغر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته للترشح مجدداً، وفوض صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية.