قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون بدأوا “حربا نفسية”

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

نقل متحدث باسم البرلمان عن الميجر جنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله في جلسة برلمانية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت حربا نفسية في المنطقة.

وأرسل الجيش الأمريكي قوات شملت حاملة طائرات ومقاتلات بي-52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها “مؤشرات واضحة” على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأمريكية هناك.

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وتحل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن محل حاملة طائرات أخرى خرجت من منطقة الخليج الشهر الماضي.

وقال بهروز نعمتي المتحدث باسم رئاسة البرلمان ملخصا تصريحات قائد الحرس الثوري وفقا لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) “بالنظر إلى الوضع القائم في المنطقة، قدم القائد سلامي تحليلا يفيد بأن الأمريكيين بدأوا حربا نفسية لأن ذهاب وإياب جيشهم مسألة طبيعية”.