"أخبار الساعة": الولايات المتحدة مصممة على ردع إيران

اعتبرت نشرة إماراتية، أن "الولايات المتحدة مصممة على ردع إيران".

وقالت نشرة أخبار الساعة إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل ضغوطها على إيران بكل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات؛ حيث قال مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، إن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة "الذي ينوي ترامب تثبيته في منصبه"، باتريك شاناهان، وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب واشنطن - بعد إعلان وصول قاذفات "B-52" - على التهديد المتنامي من قبل إيران للمصالح الأمريكية وللمنطقة.

وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "رسائل التصعيد الأمريكي ضد إيران" انه وبالرغم من أن هذا القرار قد يعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى التطورات الجارية وتهديدات القادة والمسؤولين الإيرانيين المتناثرة والمتناقضة بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، أو ضرب السفن التجارية، أو استهداف المصالح الأمريكية، فإنه في الحقيقة ينطوي على أهمية كبيرة وله دلالات مهمة؛ فهو: أولاً، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على التصدي لتهديدات طهران، بل وردعها بشكل كامل؛ وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى فرض أكبر عقوبات ممكنة على طهران في التاريخ، بأسلوب محكم وشامل؛ وذلك لإجبارها على القبول بالشروط الأمريكية التي أعلنها وزير الخارجية مايك بومبيو العام الماضي.. ومن أهمها، وقف تدخلاتها السافرة في شؤون دول المنطقة؛ ووقف دعمها للإرهاب؛ والقبول بالشروط الأمريكية للاتفاق النووي..

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وتابعت أخبار الساعة .. ثانياً، أن واشنطن مصممة على ردع طهران عن القيام بأي مغامرة تستهدف مصالحها أو مصالح حلفائها، حيث لا تريد واشنطن أن تعطي إيران فرصة للهجوم إذا ما قرر صناع قرارها استخدام الصواريخ الباليستية التي يملكونها لضرب قواعد تابعة لها أو أراضي حلفائها في المنطقة؛ حيث تستهدف أمريكا من خلال زيادة عدد بطاريات باتريوت ليس فقط ردع طهران عن القيام بمثل هذه الحماقة، وإنما أيضاً، حرمانها من هذه الإمكانية أصلاً.. ثالثاً، هناك رسالة طمأنة للحلفاء في الخليج العربي مفادها، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حلفائها ضد التهديدات الإيرانية، وأنها مستعدة لاستخدام كل عناصر قوتها من أجل لجم إيران وكبح جماحها ووقف تهديداتها.. كما أنها في الوقت نفسه، رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر حتى من خارج المنطقة، مفادها، أن واشنطن تعتبر منطقة الخليج العربي خطاً أحمر، ولا يمكن أن تسمح بالعبث في أمنها واستقرارها..

رابعاً، يؤكد أن واشنطن تريد استعادة دورها العسكري في المنطقة، بعد تراجعه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.. خامساً، أن الولايات المتحدة تواصل إجراءاتها القوية تجاه إيران مع وجود دعم دولي متزايد، فالمجتمع الدولي، في عمومه بدأ، راضياً أو مرغماً، يقترب من الموقف الأمريكي الصارم تجاه إيران؛ فقد استجابت كافة الدول تقريباً للقرارات الأمريكية القاضية بوقف استيراد النفط من إيران؛ وهناك مصادر عن أن صادرات إيران النفطية الآن تقريباً صفر؛ كما حذر الاتحاد الأوروبي طهران من مغبة انتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي؛ وباختصار، هناك تزايد في مباعث القلق الدولي من سلوك إيران الخطير؛ حيث تؤيد الكثير من دول العالم الموقف الأمريكي.

وقالت .. إذاً، الصورة والرسالة واضحة: الولايات المتحدة مصممة على ردع إيران، وستواصل الضغوط عليها وخنقها اقتصادياً من أجل إجبارها على تغيير سلوكها؛ وما تطلبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة من طهران واضح وصريح، سواء فيما يتعلق بتغيير سياساتها العدوانية في المنطقة ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية والميليشيات المسلحة، أو بقبولها بشروط الولايات المتحدة الخاصة بالاتفاق النووي.. وبداية الطريق لتحقيق ذلك هي التواصل مباشرة مع الولايات المتحدة؛ وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينتظر منهم الاتصال به.. ولكن إذا لم يستجيبوا فلا شك أن واشنطن لن توقف ضغوطها؛ بل ستواصلها في اتجاهات أخرى؛ وإذا ما فكرت إيران، تحت وطأة هذه الضغوط الجبارة، أن تقوم بمغامرة استهداف مصالح أمريكا وحلفائها أو السفن التجارية أو العسكرية البحرية أو القواعد الجوية أو الأرضية؛ أو الاعتداء على أي دولة من دول الخليج العربية؛ فسيكون الرد الأمريكي قاسياً وحاسماً في الوقت نفسه؛ وهو سيناريو إذا ما حصل فيتحقق المثل الشهير: "على نفسها جنت براقش"؛ فلا يتوقع والحالة هذه أن يَسلم لا النظام ولا حرسه الثوري ولا حتى ميليشياته المنتشرة في بلدان المنطقة التي تعيث فيها فساداً وخرابا.