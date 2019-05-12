شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من الإناث للالتحاق بالجامعات بالمحافظات المحرومة من التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب، تم عرض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020، للتعليم العالى والبحث العلمى. وتضمن العرض محاور خطة عمل على عدة محاور رئيسية، أبرزها إتاحة الخدمات التعليمية بالمحافظات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية، حيث تم إنشاء جامعات الوادى الجديد ومطروح والأقصر، كما أنه لا يوجد حتى الآن 26 جامعة حكومية مصرية فى إطار إتاحة التعليم بالمحافظات المحرومة، وأن هناك وجود إقبال كبير على تلك الجامعات خاصة من الإناث.



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