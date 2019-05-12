شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البرلمان تناقش مشروعات موازنة العام الجديد .. وبحث الاستعدادات لاستضافة "الأمم الافريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة مشروعات موازنة العام 2019/2020 عن القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الهامة، ومنها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال التى تبحث خلال اجتماعها اليوم الوقوف على الاستعداد الأمنى لاستضافة مصر كأس الأمم الأفريقية عام 2019، يوم الأحد المقبل.

فيما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية 2019/2020 لكل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما تواصل اللجنة فى اجتماعها الثانى، مناقشة مواد مشروع القانون من الحكومة بشأن "حماية البيانات الشخصية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى.

من جانبها، تبدأ لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، فى نظر مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2019/2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2019/2020.

