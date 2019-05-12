أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال برش زفت وتزفيت في منطقة الروشة، جادة شارل ديغول مقابل مقهى "grand cafe"، بغية إصلاح الخسفات الكائنة في المكان، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 13 أيار 2019، حتّى الانتهاء ولمدّة 3 أيام".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في المكان"، لافتةً إلى أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم منعًا للازدحام وتسهيلًا لحركة المرور".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في منطقة الروشة اعتبارا من صباح الغد ولمدة 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.