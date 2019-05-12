قوى الأمن: تدابير سير في منطقة الروشة اعتبارا من صباح الغد ولمدة 3 أيام

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال برش زفت وتزفيت في منطقة ​الروشة​، جادة ​شارل ديغول​ مقابل مقهى "grand cafe"، بغية إصلاح الخسفات الكائنة في المكان، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 13 أيار 2019، حتّى الانتهاء ولمدّة 3 أيام".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في المكان"، لافتةً إلى أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم منعًا للازدحام وتسهيلًا لحركة المرور".