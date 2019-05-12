النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق النبطية ومرجعيون ويشن غارات وهمية

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​، بأنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ يحلّق فوق النبطية و​إقليم التفاح​ و​بنت جبيل​ و​مرجعيون​، ويشنّ غارات وهمية".

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