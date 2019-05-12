دريان أعرب عن حزنه لوفاة صفير: مثال للاعتدال والانفتاح والحكمة

اعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عن الحزن والأسى لفقدان البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي كان رمز دينيا ووطنيا كبيرا الذي عاصر المفتي الشهيد حسن خالد وكان له موقف وطني مميز وجامع حين استشهاده.
وقال: "البطريرك صفير مثالا للاعتدال والانفتاح والحكمة والحوار والمحبة والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين وكان يدافع عن قضايا وأمور اللبنانيين جميعا دون أي تفرقة أو تمييز، وترك في ذاكرة اللبنانيين وقفات مشهودة له خلال توليه مسؤولياته الدينية، كان مدافعاً صلباً عن قضايا الإنسان والوطن والعروبة، حاملا في قلبه وعقله ووجدانه هموم الناس وأمينا عليها ووفيا ومخلصا لها وشكل حالة وطنية ستبقى علامة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث باعتداله".
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