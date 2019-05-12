حزب الكتلة الوطنيّة: نفقد برحيل صفير قامة وطنية كبيرة

تقدّم "حزب الكتلة الوطنيّة ال​لبنان​يّة" بأحرّ التعازي إلى اللبنانيّين عموماً والكنيسة المارونيّة خصوصاً برحيل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ الذي توفّي فجر اليوم الأحد. وأشار الحزب، في بيان، إلى أنّ لبنان يفقد برحيل البطريرك صفير قامة وطنيّة كبيرة وقفت في المراحل كافة مع سيادة لبنان وكرامة اللبنانيّين ودافعت عن عيشهم المشترك. وذكّر على هذا الصعيد بدور البطريرك الراحل في ​مصالحة الجبل​، مؤكّداً أنّ رؤية "الكتلة الوطنيّة" لجهة إعادة بناء الوطن تقوم على سعي جميع اللبنانيّين إلى المصالحة الوطنيّة الحقّة عبر ترسيخ المواطنة

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