وجّه وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "تحية تقدير واحترام لجميع الممرّضين والممرضات في ​لبنان​، وخصوصًا العاملين بقطاع التمريض في خدمة ​الجيش اللبناني​ الّذين تخطّوا بعملهم مفهوم الوظيفة إلى خدمة الإنسانية، فرَسَموا بسمة رجاء وشفاء على وجه كلّ مريض مدني أو عسكري. كلّ عام وأنتم بخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: العاملون بقطاع التمريض في خدمة الجيش تخطوا بعملهم مفهوم الوظيفة إلى خدمة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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