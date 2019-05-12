يوسف العبسي يواصل زيارته الرسمية الى العاصمة الفرنسية باريس

يواصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ زيارته الرسمية الى العاصمة الفرنسية ​باريس​.

فالتقى في يومه الثاني، رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ وبحث معه في مواضيع الفرنكوفونية، وضرورة العمل والتعاون على تثبيت ألمسيحيين في أرضهم، اضافةالى رفع العقوبات عن ​سوريا​.

وتطرق معه الى "ضرورة مساعدة ​لبنان​ على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها، فضلا عن العلاقات التاريخية والثقافية بين كنيسة ​الروم الملكيين الكاثوليك​ و​فرنسا​، في ظل حضور أبنائنا الفاعل في فرنسا وإسهامهم الغني في ​الحياة​ الفرنسية".

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كما التقى أيضا رئيسة مجلس مستشارية مقاطعة إيل ده فرانس السيدة فاليري بيكريس.

وكان العبسي ترأس صلاة الغروب في رعية الروم الملكيين الكاثوليك القديس يوليانوس الفقير في باريس، وألقى كلمة شدد فيها على "أهمية الرابط بين الكنيسة الأم وأبنائها في ​الاغتراب​، وعلى أهمية الشهادة لقيمنا وتراثنا في المجتمع الفرنسي حيث يلمع أبناؤنا بعيدا من روح الانعزالية أو الذوبان".

والتقى أيضا سفيرة سوريا في ​الاونيسكو​ السيدة لميا شكور وبحثا في شؤون وطنية وركزا على الوحدة الوطنية لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه سوريا ودول المنطقة بشكل عام.