وليد أبو سليمان: سياسة تثبيت سعر الصرف لا تزال قائمة

اعتبر الخبير المال ​وليد أبو سليمان​ أنّ الأزمة الاقتصادية تولد أزمات اجتماعية التي من شأنها أن تولد الثورات، حيث يمكن القول إن ​لبنان​ انتقل من الأزمة الاقتصادية إلى الأزمة الاجتماعية الصاخبة التي تعكسها التحركات الاعتراضية في الشارع وال​اضراب​ات، مشيراً إلى أن الوضع لم يبلغ حالة اليأس ولا يزال الأمل موجوداً شرط حصول اصلاحات جدية تؤدي الى وقف الهدر و​الفساد​. وقال إن اضراب موظفي ​مصرف لبنان​ ترك تأثيره على السيولة كون ​المصرف المركزي​ هو الذي يمد المصارف بالنقود، لكن هذا لا يعني أن السيولة مفقودة لأنها لا تزال موجودة، ولا مبرر للذعر الذي أصاب المودعين، وجلّ ما حصل هو أن الاضراب شلّ حركة نقل النقود، وبالتالي لا بدّ من التأكيد أن السيولة في المصارف لا تزال محفوظة والعملة الوطنية ثابتة.

وأكد أن النظام المالي اللبناني مدولر ما يعني أن أكثر من 70% من الودائع في ​الدولار​ فيما النسبة المتبقية والتي تبلغ قيمتها 40 إلى 50 مليار دولار فهي موجودة في مصرف لبنان ضمن احتياط العملات الأجنبية والتي تخول المصرف المركزي امتصاص كل عرض لليرة، إلى حد كبير، قد يتخطى الـ80% من الكتلة النقدية، بهدف الدفاع عن العملة الوطنية وحمايتها. اذا لا انهيار لليرة.

وشدد على ​سياسة​ تثبيت سعر الصرف لا تزال قائمة، وبالتالي إن الودائع المصرفية هي بمنأى عن الانهيار، مشيراً إلى أن مقارنة الأزمة اللبنانية بالأزمة ​اليونان​ية ليست في محلها كون معظم الدين اللبناني داخلي لمصلحة المصارف وليس خارجياً، كما أن الودائع في ​المصارف اللبنانية​ تفوق ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي، ما يعني أن هذه الودائع هي بمثابة سيولة وهو أمر فريد من نوعه عالمياً، وهذه السيولة موجودة لدى المصارف، فيما الاحتياط الذي يطلبه مصرف لبنان من المصارف الى جانب الملاءة يكفيان لسداد أي دين أو دفع أي ودائع قد يطلبها المودعون.

ونفى وجود أي خطر على ​القطاع المصرفي​ الذي أثبت نموه، ولو أن نسبة النمو ليست في الوتيرة ذاتها، وإنما لا يزال يتمتع بمصداقيته وهو بمنأى عن أي اضطرابات اقتصادية ومالية.

ولفت إلى أنّ اضراب موظفي مصرف لبنان سبب الهلع لدى المواطنين خصوصاً وأنّ ​بورصة بيروت​ انضمت للاضراب على رغم محدودية أعمال تداولاتها، إلا أنّ الأمر أدى مما لا شك فيه، إلى سحب بعض الودائع المصرفية، ولكن في المقابل، يثبت هذا الأمر وجود السيولة، على خلاف ما حصل في اليونان حيث فقدت السيولة.