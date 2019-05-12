الخازن عن رحيل صفير: جنّب الطائفة والوطن الكثير من التحدّيات

نعى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، الموجود في ​باريس​، البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ قائلاً: "لا يسعني أن أعبّر بالكلمات عن عميق حزني ومشاعري على غياب المثلث الرحمة غبطة أبينا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي تمتع بشخصية غنية بالفكر، والقول، والعمل على الصعيدين الكنسي والوطني. فلقد جسّد بمسيرته، على رأس كنيستنا المارونية كلّ القيم الروحية والفكرية، وجعل منها عناوين مضيئة في حياتنا الإنسانية والوطنية على السواء. وما قدّمه من تضحيات وما عاناه من مصاعب لتجاوز المحنة الكبيرة في الحرب ولتفادي إمتحان السلام بأعلى قدر من الحكمة والمسؤولية والحرص، جنّب الطائفة والوطن الكثير من التحدّيات في سعي دؤوب إلى ترسيخ الوحدة الوطنيّة، فإستحق بذلك إعجاب الجميع".

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