نعيم حسن نعى صفير: سنفتقد حرصه على الحوار الإسلامي المسيحي

أعرب شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ عن بالغ الأسى برحيل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ الذي شكّل في حياته علامة فارقة بتاريخ ​لبنان​ وكان ركناً وطنياً روحياً سيادياً؛ آمن بلبنان المستقل، وأرسى ثوابت العيش المشترك في الزمن الصعب وفتح صفحة المصالحة الوطنية التاريخية التي كانت محطة مضيئة سطعت فوق جراح الماضي وأعطت المثال الحقيقي عن العمل الوطني الصرف.

وشدد الشيخ حسن في تصريح على أن لبنان سيفتقد البطريرك الراحل وحرصه على ​الحوار الإسلامي المسيحي​ ومحبته وتسامحه وانفتاحه ونبذه للتطرف، مؤكداً ضرورة ​البناء​ على ما تحقق مع البطريرك صفير واستكمالاً مع ​الكاردينال بشارة الراعي​ لإرساء مفاهيم الوطن الجامع لكل أبنائه والدولة العادلة المستقلة.