حكومة الفجيرة: لا صحة لخبر وقوع إنفجارات قوية بميناء الفجيرة الإماراتي

نفى المكتب الإعلامي ل​حكومة​ الفجيرة صحة "التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إنفجارات قوية هزت ​ميناء الفجيرة الإماراتي​ فجر اليوم"، مؤكدًا أن "حركة العمل في ​الميناء​ تجري وفق المعتاد ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

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