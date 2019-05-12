أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية فشلت في اختبار التفريق بين المصالح الشخصية والقيم الإنسانية الأساسية"، مشيرًا إلى أن "الذين يعطون دروس الديمقراطية للعالم يقدمون المساعدات للانقلابيين الذين قتلوا 251 مواطنًا في تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة".
وأوضح أردوغان أن "الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان يفرشون السجاد الأحمر لقادات المنظمة الإرهابية التي قتلت عشرات الآلاف الأبرياء في سوريا، كما أن الذين يتبجحون بالعدالة والحرية لا ينبسون ببنت شفة إزاء المشانق التي تقيمها محاكم الانقلاب في مصر، بل على العكس تمامًا تستجيب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعوة السيسي، ويجلسون معه على طاولة واحدة ويتناقشون حول المستقبل".
وشدّد على أن "هذا الموقف المتناقض إزاء جميع القضايا انطلاقًا من مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية إلى العمل الإرهابي الشنيع في نيوزيلندا، يكشف عن نفسه بشكل أو آخر"، مشيرًا إلى أن "الدول الغربية فشلت في اختبار التفريق بين المصالح الشخصية والقيم الإنسانية الأساسية. لقد فضلت هذه الدول الوقوف بجانب النفط والدولار".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان للغرب: تعطون دروس "الديمقراطية" للعالم وتدعمون الانقلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.