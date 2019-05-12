ظريف يتوجه إلى تركمانستان على رأس وفد إيراني رفيع المستوى

يتوجّه وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى تركمانستان، اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لبحث طرق تعزيز العلاقات بين البلدين.
في سياق آخر، كان قد طالب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الاتحاد الأوروبي بـ"تنفیذ تعهّداته بدلًا من مطالبة بلاده بأن تنفّذ من جانب واحد تعهّداتها إزاء الاتفاق النووی".
وكانت إيران قد أبلغت في وقت سابق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار "التوقّف عن تنفيذ التزامات معيّنة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومَنَحَ الرئيس الإيراني حسن روحاني، الدول الأوروبية 60 يومًا للمفاوضات.
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