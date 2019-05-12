مراسم دفن البطريرك صفير تقام يوم الخميس الساعة الخامسة بعد الظهر

أفادت قناة الـ"LBC" بأن مراسم دفن البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ ستقام يوم الخميس المقبل الساعة الخامسة بعد الظهر، على ان ينقل جثمانه يوم الاربعاء إلى ​بكركي​ حيث سيسجى إلى موعد الدفن.

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