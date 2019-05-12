مثير.. إندونيسيا تستخدم طائرات حربية لإيقاظ المسلمين للسحور

يستيقظ المسلمون الأندونيسيون على صوت طائراتهم الحربية، بدلا من المسحراتي أو المدفع، لتناول وجبة سحورهم طيلة شهر رمضان.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذي جاكرتا بوست”، يشارك سلاح الجو الأندونيسي عبر طائراته الحربية تقاليد اليد المتعلقة بإيقاظ المواطنين على السحور.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أكس السبت، قال سلاح الجو الإندونيسي إنه سيستخدم الطائرات الحربية خلال السحور لإيقاظ الناس، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التحليق خلال هذه الفترة سيعتبر بمثابة تدريب للقوات الجوية.
وأشار الحساب إلى أن إيقاظ الناس بالطائرات سيجري في مناطق عدة، مثل جزيرة جافا، وسرقرطة، وكلاتين، وسراجين، ويوغياكارتا.
وتشارك في الطلعات الجوية طائرات من طراز F16، وT50i، وهي تحلق على علو منخفض للغاية، حيث سيكون الصوت صاخبا جدا.
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