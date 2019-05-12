طقس الأحد.. ارتفاع درجة الحرارة مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى، سوس، والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، غرب السايس والواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الغير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي مع قطرات مطرية وعواصف محتملة. فيما يتوقع هطول قطرات مطرية جد خفيفة ستهم في بعض الأحيان الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب فيما تبقى من أرجاء البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية شرقية بالبوغاز، ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، فيما ستهب معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحررة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بسهول المحيط الأطلسي، الواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية وسوس وشمال السفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 20 و26 درجة بالسهول الداخلية، وأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 28 و35 درجة بكل من المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 34 و39 درجة بالسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 38 و44 درجة داخل الغرب، اللوكوس، عبدة، دكالة والرحامنة وتناسيفت الحوز وسوس ثم بالأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين سبارتل والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.