مندلبليت: محامي نتنياهو رفض استلام مواد التحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إنه حاول إرسال مواد التحقيقات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى وكيل الأخير، المحامي نيفوت تل تسور، صباح اليوم الأحد، لكن المحامي رفض استلامها.

ووصف بيان صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية رفض المحامي استلام المواد بأنه "مستغرب". وكان محامو نتنياهو طلبوا مندلبليت، الأسبوع الماضي، إرجاء جلسة الاستماع لرد نتنياهو على الشبهات ضده، بادعاء عدم تسلمهم مواد التحقيق، مبررين امتناعهم عن تسلم المواد بعدم حصولهم على أجرهم من نتنياهو حتى اليوم.

وكان مندلبليت أعلن أن جلسة الاستماع مع نتنياهو ستعقد في 20 أيار/مايو الحالي، ثم أعلن بعد طلب محامي نتنياهو، إرجاء جلسة الاستماع إلى 10 تموز/يوليو. وقال مندلبليت إنه توجد إشكالية بالغة في ادعاء محامي نتنياهو بشأن حجم مواد التحقيق ضد نتنياهو، خاصة وأن المحامين رفضوا استلامها.

وترددت أنباء، أمس، أنه في حال استلام محامي نتنياهو مواد التحقيق، فإن مندلبليت قد يستجيب لطلب المحامين وتأجيل جلسة الاستماع إلى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. ويشار إلى أن مواد التحقيق هذه، المتعلقة بملفات 1000 و2000 و4000، جاهزة منذ العاشر من نيسان/أبريل الماضي. وكان مندلبليت نشر لائحة الشبهات ضد نتنياهو، وجاء فيها إن الشبهات تتمحور حول الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.