دعوة للمشاركة في جولات "باص حيفا بيروت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظم جمعية "الثقافة العربية"، في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، فعالية "باص حيفا بيروت"، والتي تشمل خمس جولات في أحياء مدينة حيفا.

وقالت الجمعية في بيان أن الفعالية تهدف للعودة "إلى حيفا الفلسطينيّة ومعالمها العربيّة وقصصها الاجتماعيّة والثقافيّة".

وينطلق "باص حيفا بيروت" من محطات مختلفة في المدينة يوم الأربعاء 15/5/2019.

برنامج المحطات:

تنطلق الجولة الأولى من جامعة حيفا في تمام الساعة العاشرة صباحا (10:00)، تحت عنوان "قصص من الحياة الاجتماعيّة في حيفا قبل النكبة"، مع الكاتب إياد برغوثي.

وتنطلق الجولة الثانية من معهد التخنيون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا (12:30)، وهي عبارة عن جولة في حي الألمانية وحي عباس مع الكاتبة روضة غنايم بعنوان "كيف تشكلت أحياء حيفا العربية؟".

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وتنطلق الجولة الثالثة من مقهى "الراي" في تمام الساعة الثالثة ظهرا (15:00)، في جولة في شارع البرج ووادي الصليب مع الناشطة منى عمري، تحت عنوان "مطحنة قهوة: قصة عائلة كنفاني في وادي الصليب".

وتنطلق الجولة الرابعة من مقهى "إليكا" في تمام الساعة الخامسة عصرا (17:00)، في جولة في ساحة الحناطير، جامع الجريني وكنيسة السيدة، مع المرشد بلال درباس بعنوان "مسار حيفاوي بمنظور الاستيطان الاستعماري".

أما الجولة الخامسة والأخيرة فتنطلق من نُزل "الياخور" في تمام الساعة السادسة والنصف مساء (18:30)، في جولة في شارع يافا ووادي الصليب مع المستشار عروة سويطات بعنوان "سياسات التخطيط في المركز التاريخي الحيفاوي".

وتختتم جمعية "الثقافة العربية" النشاط في ندوة "ما بعد النكبة: أسئلة المستقبل ومخيال الحريّة"، في مبنى الجمعية في حيفا (شارع المخلص/"يود لامد بيرتس" 14) الساعة الثامنة والنصف مساءً.

للتسجيل: 058455886

يُقام البرنامج بالاشتراك مع "حركة شباب حيفا"، و"ال التعريف"، ومقهى "الراي"، ومقهى "إليكا"، ونُزل "الياخور" و"بالعكس - سياحة بديلة".