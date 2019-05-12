ابتهالات رمضانية ومدائح نبوية | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 16/ 05/ 2019 الزمان: 22:00 المكان: ساحة المسجد العمري، غزة Advertisements ليلة ابتهالات صوفية في ساحة المسجد العمري في غزة، تقيمها مؤسسة الكمنجاتي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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