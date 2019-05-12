حكايا "كنا وما زلنا" مع طارق البكري | عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 16/ 05/ 2019

الزمان: 20:30

المكان: بيت مها، عكّا

تنظم مجموعة 5000 ندوة "كنا وما زلنا" مع طارق زياد البكري.

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"كنا وما زلنا" نافذة على فلسطين قبل النكبة في مجالات الحياة الاجتماعية، الثقافية، التجارية، العمرانية والفنية. مشروع يوثق القرى الفلسطينية المطهرة عرقيًا، يحاكي بين الماضي والحاضر لدحض ادعاءات المؤسسة الصهيونية بأن أرض فلسطين كانت ارض خالية بلا شعب.

طارق زياد البكري

مهندس حاسوب من مواليد مدينة القدس عام 1986، تخرج من جامعة عمان الأهلية في الأردن. بعد الاحتكاك مع اللاجئين الفلسطينيين، وعند عودته إلى فلسطين، تبلورت لديه فكرة توثيق القرى الفلسطينية المهجرة فأطلق مبادرة شخصية في التوثيق البصري في فلسطين يركّز فيها على توثيق القرى المهجّرة عام 1948 والبيوت والمعالم الفلسطينية التي آلت للمحتلّين مرفقًا إياها بصور قديمة قبل النكبة؛ لإثبات حق الفلسطينيين بها. وثّق البكري حتى الآن صورًا وحكايا للعديد من القرى المهجّرة في كافة أنحاء فلسطين، إلى جانب مشروع للتوثيق الشفوي قام به في مخيمات الشتات مع الجيل الذي واكب النكبة.

لطارق البكري زوايا شهرية في منشورات ومطبوعات فلسطينية وأقيم له عدة معارض وندوات في فلسطين والوطن العربي وأوروبا، وحاز على جائزة القدس للثقافة والإبداع لعام 2018.

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