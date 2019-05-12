حديث الأربعاء؛ ما بعد النكبة: أسئلة المستقبل ومخيال الحرية | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 15/ 05/ 2019

الزمان: 20:30

المكان: جمعية الثقافة العربية، حيفا

تدعوكم جمعيّة الثّقافة العربيّة لحضور ندوة "ما بعد النكبة: أسئلة المستقبل ومخيال الحريّة".

لطالما أحيا الفلسطينيون ذكرى النكبة باستذكار ما حصل عام 1948 من تطهير عرقي قامت به الحركة الصهيونيّة بحق الشعب الفلسطيني واستذكار المأساة واللجوء. في المقابل؛ قلّما جرى تناول المستقبل والتفكير في ما بعد النكبة، لعل ذلك يعود إلى كون النكبة مستمرة ولم تنتهِ. في الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة ارتأينا أن تكون ندوة "حديث الأربعاء" عن أسئلة المستقبل ومخيال الحريّة والتفكير في ما بعد النكبة.

تطرح الندوة أسئلة في محاور عدّة، منها: كيف يمكن تخيّل فلسطين مستقبلًا؟ ما هي الإمكانيّات لنشوء واقع عادل في فلسطين يشمل مثلًا إحقاق حقوق المهجّرين، سيما بعد تغيّرات حصلت على الأرض؟ ما هو شكل النظام الذي نطمح إليه؟ أين الحلول السياسية المطروحة في جدول الأعمال من كل هذا؟ وما دور الثقافة والأعمال الفنية في ذلك؟

يشارك في الندوة:

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*تخيّل العودة: مراجعة بصريّة وشفويّة

عبد عابدي – فنّان ورسّام

*تطبيق العودة على أرض الواقع: تجارب السّنوات الأخيرة

عمر الغباري – ناشط في جمعيّة "ذاكرات"

*تخيّلات وتحدّيات: العودة من وجهة نظر الشّتات الفلسطيني

رشا صالح – ناشطة من أجل حق العودة من لبنان

*مُيسّر الندوة – الصّحافي أمير خطيب

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