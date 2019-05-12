زيدان يستقر على رحيل غاريث بيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، استبعد لاعبه الويلزي غاريث بيل عن مواجهة ريال سوسييداد المقررة اليوم، الأحد، ضمن الدوري الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيدان استقر على رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد، والدليل خروجه من قائمتي مواجهة فياريال وسوسييداد على الترتيب رغم جاهزيته الفنية.

وكانت تقارير إسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة بيل في الاستمرار مع ريال مديد الموسم المقبل، لكن وعلى ما يبدو أن ذلك على عكس رغبة المدير الفني.

ويمتد عقد بيل مع ريال مدريد لـ3 مواسم مقبلة، الأمر الذي سيجعل التعاقد معه صعبًا على أي نادٍ، حيث سيطلب الريال قيمة مالية كبيرة نظير التفريط في خدماته.

جدير بالذكر، أن هناك أكثر من فريق إنجليزي مهتم بضم اللاعب، مثل ناديه السابق توتنهام، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.