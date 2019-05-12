برشلونة يبدي اهتمامه بنجم ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى فريق برشلونة الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب مباراتي الفريقين ضمن مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ ليفربول نهائي البطولة الأوروبية بعدما تخطى برشلونة بالنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن التقارير في إسبانيا تشير إلى أن إدارة برشلونة من أكثر المعجبين بالظهير الأسكتلندي أندي روبرتسون، الذي دخل في مشاجرة بسيطة مع ميسي بلقاء الإياب على ملعب أنفيلد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن روبرتسون هو نوع اللاعب الذي يستهدفه برشلونة، رغم امتداد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024.

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ووفقًا للتقارير، فإن برشلونة مطالب بدفع 160 مليون جنيه إسترليني إذا أراد خطف ظهير ليفربول.

وانتقل روبرتسون لليفربول مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط، قادمًا من هال سيتي في عام 2017.

ويبحث برشلونة عن ظهير أيسر يكون بديلًا لجوردي ألبا، في ظل بلوغ النجم الإسباني 30 عامًا، وعدم وجود بديل له على نفس المستوى.