انت الان تتابع تفاصيل خبر اتصال مع ترامب قد يُنهي أزمة إيران.. كيف ذلك؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 11:53 صباحاً - عبّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في أن يتصل قادة إيران به لحل الأزمة التي تزداد اشتعالاً، وتركت إدارته رقم هاتف مع السويسريين كي يتصل الإيرانيون عليه في حال أرادوا التفاوض.

وقال ترامب الخميس، رداً على سؤال عما إذا كان خيار الحرب مع إيران قائماً: "أعتقد أنه يمكنك قول ذلك دائماً، صحيح؟"، وأضاف: "ما أريده هو أن أراهم يتصلون بي"، على حد تعبيره، بحسب ما نشره موقع "سي إن إن"، أمس السبت.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "ما يجب عليهم فعله هو الاتصال بي، ثم الجلوس من أجل إبرام اتفاق، اتفاق عادل.. لا نتطلع إلى إيذاء إيران"، وأضاف قائلاً: "أريدهم أن يكونوا أقوياء وعظماء، وأن يمتلكوا اقتصاداً عظيماً، ولكن عليهم الاتصال، وإذا فعلوا فنحن جاهزون للتفاوض معهم".

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وترك البيت الأبيض رقم هاتف مع السويسريين، الذين يمثلون إيران في علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا، ليكون وسيلة التواصل في حال رغبت طهران في التفاوض مع واشنطن.

ويرى مقربون من الإدارة الأمريكية، أن هناك اختلافاً في الرؤى بين ترامب ومستشاريه حول طريقة التعامل مع إيران، إذ يعارض الأول فكرة التدخل العسكري خارجياً، ويعمل على "تخفيف" حدة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في حين أن الأخير يريد الحرب.

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد قال سابقاً: "لا نعتقد أن الرئيس ترامب يريد المواجهة، لكننا نعلم أن هناك من يدفعه ويشجعه على مثل هذه الخطوة".

وكانت الأزمة بين أمريكا وإيران قد شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" مع عدد من القاذفات إلى الخليج، قبل أن تزرع منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في المنطقة.