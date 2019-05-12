شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مرتقب بين حفتر وماكرون في باريس الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل

يزور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر باريس، الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أعلن عنه بيان الرئاسة الفرنسية.

وأكد موقع قناة "218" الليبي أن زيارة حفتر تأتي بعد أيام من من زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باريس ولقائه بالرئيس ماكرون.

ومن المُنتظر أن يبحث الرئيس الفرنسي خلال لقائه مع حفتر تطوّرات طرابلس الأمنية والعسكرية.

وغادر القاهرة اليوم السبت بعد زيارة لمصر التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.