شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب إعلام الفجيرة ينفي وقوع انفجارات قوية بالميناء والان مع التفاصيل

نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم الأحد. وأكد المكتب - وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" "أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد". ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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